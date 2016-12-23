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    Оуэн верит в чемпионство «Ливерпуля»

    Обладатель «Золотого мяча-2001» Майкл Оуэн дал личный прогноз на тему распределения мест в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона.

    «Думаю, в этом сезоне лигу выиграет команда с Северо-Запада. Это будет «Манчестер Юнайтед», «Сити» либо «Ливерпуль». Если надо назвать одну команду, то я бы выбрал «Ливерпуль». Они сейчас играют в хороший футбол и не участвуют в еврокубках», — цитирует Оуэна SportLobster.

    Оуэн является воспитанником академии «Ливерпуля» и выступал за взрослую команду клуба в период с 1996 по 2004 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 23:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      K1slo 25 декабря 2016, 06:41


      Manchester City champion

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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 24 декабря 2016, 12:54

      На Моуриньо обиделся по ходу Майкл...)))

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 24 декабря 2016, 00:47

      Уважаю его мнение пусть победит сильнейший)

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      Рейтинг: +663

      88serega88 24 декабря 2016, 00:26

      я хоть и фан МЮ но Ливер достоин!!! пора

      1
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