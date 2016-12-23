Биатлонист Тихонов: «Если Мутко исключат из ФИФА — зааплодирую, пойду на Красную площадь с бутылкой шампанского»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов негативно высказался о Виталии Мутко в должности министра спорта России.

«10 лет назад Жак Рогге просил президента обратить внимание на допинг российских спортсменов. На что Мутко отреагировал наплевательски, заявив, что комитет «зашевелился» из-за наших успехов. Кто мог предположить, что найдется такой руководитель, чтобы так испохабить отношения с МОК? Никакого контроля, никакого разбирательства не было. Я счастлив, что спортсмены не дисквалифицированы. После правления Прохорова мы наконец вытаскиваем биатлон. Ведь у нас столько лет не было побед. Выросли молодые, интересные, команда начала показывать успехи, появился блеск в глазах у наших любителей биатлона. И на тебе! Мы лишены теперь. Почему не были застрахованы спортивные мероприятия? Вот в ФИФА страхуется. Сейчас стоит вопрос об исключении из ФИФА Мутко. Я зааплодирую, пойду на Красную площадь с бутылкой шампанского», — цитирует Тихонова НСН.