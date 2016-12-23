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  • Биатлонист Тихонов: «Если Мутко исключат из ФИФА — зааплодирую, пойду на Красную площадь с бутылкой шампанского»

Биатлонист Тихонов: «Если Мутко исключат из ФИФА — зааплодирую, пойду на Красную площадь с бутылкой шампанского»

23 декабря 2016, 22:31
24

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов негативно высказался о Виталии Мутко в должности министра спорта России.

«10 лет назад Жак Рогге просил президента обратить внимание на допинг российских спортсменов. На что Мутко отреагировал наплевательски, заявив, что комитет «зашевелился» из-за наших успехов. Кто мог предположить, что найдется такой руководитель, чтобы так испохабить отношения с МОК? Никакого контроля, никакого разбирательства не было. Я счастлив, что спортсмены не дисквалифицированы. После правления Прохорова мы наконец вытаскиваем биатлон. Ведь у нас столько лет не было побед. Выросли молодые, интересные, команда начала показывать успехи, появился блеск в глазах у наших любителей биатлона. И на тебе! Мы лишены теперь. Почему не были застрахованы спортивные мероприятия? Вот в ФИФА страхуется. Сейчас стоит вопрос об исключении из ФИФА Мутко. Я зааплодирую, пойду на Красную площадь с бутылкой шампанского», — цитирует Тихонова НСН.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Мутко Виталий
Комментарии (24)
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CSKA471
1482521774
И тебя закроют на 15 суток, обидно будет
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Gullit 76
1482522079
Идиот!Если исключат мутко то автоматически и Россию.Тогда можно смело забыть о любом спорте на мире на 10-15 лет.Тихонов льёт воду на мельницу макларена.
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Пельш 1
1482523582
Мудко давно пора на пенсию , допинг принимают все , а шкурят только нас. Возникает вопрос почему? Сборная Норвегии что по лыжам, что по биатлону все состоят из астматиков, ну ка попробуйте запустить астматика на трассу и через сколько он сдохнет? За Россию не кому постоять и отьебухать этого макларена!!!!!!!!
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Par Mezan
1482524987
Хорош ругаться, сидя за компом!.. Быстренько подняли свои жопы и - бегом заниматься спортом на свежем воздухе. Этим докажем, что спорт для нас -святое, мы все - правильные дартаньяны, а загнивающий запад пусть захлёбывается от зависти и жрёт антидепрессанты...и всякую другую херню. С ув.Ха!
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alp
1482526527
я, канешна, за мутко бы никада бы не проголосовал, но кто такой "биатлонист тихонов" и какого хера он сует свое дуло в футбол? опять спамовский балельщик длять?
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Garrincha58
1482527723
не люблю Мутко но он здесь не виноват виновата наша политика и ненависть всего мира к русским особенно это при обамезьяне при его правлении зачмурили нас санкциями из за продажных хохлов
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TYSON95
1482528108
ради такого,с тихоновым вся страна готова пойти на красную площадь с шампанским
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zagrizlik
1482535461
Согласен,я бы тоже отпраздновал,еслиб его с позором выгнали из рфс,и с должности в правительстве.
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sined1951
1482601427
Давно пора выгнать этого деятеля отовсюду.
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Dgad
1482654215
Развалил спорт в стране этот Мудко.
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