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  • Роналду: «Я известный футболист, но настоящие герои – сирийские дети»

Роналду: «Я известный футболист, но настоящие герои – сирийские дети»

23 декабря 2016, 18:42
28

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с видеообращением к сирийским детям. Сообщается, что португалец сделал пожертвование, которое пойдет на приобретение одежды, еды и медикаментов для помощи семьям по всей Сирии.

«Это обращение для детей из Сирии. Знаю, что вы сейчас страдаете. Я знаменитый футболист, но настоящие герои – это вы. Не теряйте надежду. Мир вместе с вами. Мы заботимся о вас», – заявил Роналду.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания. Примера Оффтоп Реал Роналду Криштиану
Комментарии (28)
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pavos
1482507954
показуха
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Par Mezan
1482510758
Замечу, что это прошло под истерические крики Еврожопы - "Спасём детей Сирии от кровожадной России!.." с репортажами о зверствах, ещё и "со слайдами". Так что насчёт "респекта и уважухи" - некоторым советую не торопиться. И не путайте понты на камеру с финтами на поле. С ув.
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ЦСКА 2015-2016
1482511867
молодец он не первый раз пожертвовал.кто не знает бед тот не от ценить
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19element87
1482514176
Молодец, если есть бабки то нужно помогать людям, по чаше бы богатые людей так делали!!! Респект и уважуха!!!
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Ужас Мудко
1482517322
Доброе сердце у Криштиану ,очень хороший человек,помогает детям.
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Rimer
1482519742
, Надеюсь это не пиар, яНет войне.
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barca9651
1482521479
ооой, ну ведь сразу понятно что это пиар, были бы у меня такие бабки, я бы тоже мог пару лямчиков закинуть этим детям. если делаешь доброе дело, то зачем устраивать показуху, по-моему всё очевидно...
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ДЖУZ
1482522031
да говорят что пиар, но какой бы этот пиар не был, не первый раз Ранолдо жертвует, много пиаров слишком много для простой показухи. Молодец Криштиану
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demir301
1482530406
Даже если и пиар,он жертвует,он делится!А кто считает иначе?Могли и другие поддержать!
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roma33rus
1482598591
Молодчик!Правильный поступок!
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