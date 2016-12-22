Роналду признан человеком года в Палестине

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду назван человеком года в Палестине. Сообщается, что данная награда, которая в ближайшие дни будет доставлена футболисту, вручена ему за спортивные и человеческие качества.

Напомним, в марте 2016 года Роналду встретился с пятилетним палестинским мальчиком, который остался без родителей в результате пожара. Для пострадавшего ребенка португалец провел экскурсию по стадиону «Сантьяго Бернабеу», а также тренировочной базе мадридского клуба.