Пайет готов рассмотреть предложения от других клубов, «Вест Хэм» против продажи игрока

Нападающий «Вест Хэма» Димитри Пайет рассказал, что не отказывается от рассмотрения предложений от других клубов, а также заявил, что скучает по Лиге чемпионов. Стоит отметить, что лондонский клуб сообщил, что не будет продавать ключевых игроков команды в ближайшее трансферное окно.

«Текущее положение клуба сказывается на мне – я амбициозный человек. Я сражаюсь за «Вест Хэм» и отдаю всего себя ему, чтобы выбраться из этой ситуации, но вместе с тем не отказываюсь от рассмотрения других предложений. Я скучаю по Лиге чемпионов. Впереди у меня еще несколько прекрасных лет и я хочу провести их, принимая участие в значимых турнирах», – сказал француз.

Напомним, соглашение футболиста с английским клубом действует до лета 2021 года.