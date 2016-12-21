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    «Манчестер Юнайтед» потратит на трансферы более 210 миллионов в ближайшие два окна

    Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить чуть более 210 миллионов евро на укрепление состава в два ближайших трансферных окна. Манкунианцы намерены приобрести защитников «Бенфики» Виктора Линделофа и Нельсона Семеду, а также хавбека «Монако» Тьему Бакайоко. Кроме того, как уже сообщалось ранее, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью хочет видеть в команде нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Сообщается, что Гризманн, Бакайоко и Семеду пополнят «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года, а трансфер Линделофа, по всей вероятности, состоится уже в январе.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.12.2016 18:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -92

      Raxor 22 декабря 2016, 00:08

      так слухи ходили мол линделоф уже в юве

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 21 декабря 2016, 20:24

      И чё потом ? Смысл ? Вы и так до фига тратите и где вы ?) Опять такая ж фигня будет

      1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 21 декабря 2016, 19:29

      Боюсь что трансфер Гризманна станет самой большой сагой предстоящего лето.

      0
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 21 декабря 2016, 19:19

      Своих надо воспитывать!!

      0
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