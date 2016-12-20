Нигматуллин: «Неожиданно, что «Зенит» выбрал именно Лунева»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход голкипера «Уфы» Андрея Лунева в «Зенит». По мнению ветерана, трансфер является достаточно неожиданным.

«Неожиданно, что выбрали именно Лунева. Да, он здорово дебютировал в РФПЛ. Дальше, правда, стал играть ровнее, без особых всплесков. За десять матчей Андрея в чемпионате так и не смог сформировать о нем мнения. Буду рад, если он найдет себя в «Зените». Хотя восторженные возгласы пока оставлю при себе.

Конечно, «Зенит» хотел усилить вратарскую линию и сделал это. Но надо понимать, что играть там очень тяжело. Это большая удача, что он за такой короткий период после дебюта получил приглашение такого именитого клуба», – заявил Нигматуллин.