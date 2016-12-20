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    Агент: «Широков скучает по футболу и может вернуться»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков может возобновить свою спортивную карьеру. На данный момент он является председателем Общероссийского профессионального союза футболистов.

    «Может ли Широков в ближайшее время вернуться в футбол? Конечно. Я этого не исключаю.

    Его текущая деятельность? Если бы ему не нравилось, он бы там не работал. Широков такой человек ─ он никогда не делал бы то, что ему не по душе. Тем не менее, он скучает по игре.

    Пока не могу ничего комментировать, есть ли предварительные разговоры с клубами», – заявил агент Широкова Арсен Минасов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.12.2016 15:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 декабря 2016, 20:01

      Не пора ли про него забыть как про футболиста? Свое он уже отбегал! Ему были даны шансы и на ЧМ и на ЧЕ-в результате он показал и доказал, что сейчас он НИКАКОЙ! И кому он нужен?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 20 декабря 2016, 19:51

      Кому нужен этот пафосный мальчуган?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 20 декабря 2016, 19:30

      епт. Можно еще попылить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 20 декабря 2016, 18:52

      в конце сезона,в команду чемпиона..по традиции

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 20 декабря 2016, 18:29

      Твоё место,гнида,среди фанов Зенита!Порвут,как Тузик грелку!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      Lesha VV 20 декабря 2016, 18:19

      Ну можно в Майкопскую дружбу например.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 20 декабря 2016, 18:02

      Мог ещё Роман по пылить...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 20 декабря 2016, 17:36

      зима на дворе, появилась надобность дороги песком посыпать? ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 декабря 2016, 17:33

      По моему ему и на матч-Тв неплохо....

      1
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      ...
      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > Cant Stop 20 декабря 2016, 18:24

      Вместе с Карпушей!!!

      0
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      Рейтинг: +11488

      alp 20 декабря 2016, 17:26

      пусь дома сидит епта

      2
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