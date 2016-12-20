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Шевченко: «Я обязательно буду говорить по-украински»

20 декабря 2016, 07:37
4

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал в интервью «ТСН» о том, как он относится к украинскому языку.

«Я умею говорить на украинском языке. Это мой родной язык. Вот только с практикой проблемы. Я обязательно буду говорить по-украински. Дам несколько интервью. Читаю на украинском и книги. Люблю читать биографии тренеров.

Из иностранных языков мне достаточно легко дался итальянский. Я был вынужден быстро научиться. Как раз начались мои отношения с женой, и нам обоим нужно было учить язык», – сказал Шевченко.

Источник: Бомбардир.ру
Украина Украина Шевченко Андрей
Комментарии (4)
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tilvan
1482216081
Сегодня в завтрашний день могут смотреть не только лишь все...
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fon_der_tan
1482217295
Если Украины это европа, то чем больше языков, тем лучше, зачем тогда заставлять всех отказываться от русского? Человек привык на нем говорить и все его понимают, к чему это лицемерие, или если ты говоришь по русски, ты автоматом агент Кремля?)
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filosof sparty
1482222860
О Господи, да расслабьтесь уже
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nemolod
1482306409
Конечно,говорить будет на украинском,а своих подопечных,особенно на тренировках,в раздевалке или с тренерской скамейки во время матчей крыть точно на "вражеском" (как у них там считают) !
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