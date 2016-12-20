Шевченко: «Я обязательно буду говорить по-украински»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал в интервью «ТСН» о том, как он относится к украинскому языку.

«Я умею говорить на украинском языке. Это мой родной язык. Вот только с практикой проблемы. Я обязательно буду говорить по-украински. Дам несколько интервью. Читаю на украинском и книги. Люблю читать биографии тренеров.

Из иностранных языков мне достаточно легко дался итальянский. Я был вынужден быстро научиться. Как раз начались мои отношения с женой, и нам обоим нужно было учить язык», – сказал Шевченко.