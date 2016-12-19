Пайет: «Запрет произносить имя Роналду моим детям — шутка»

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет признался, что слова о запрете своим детям произносить имя Криштиану Роналду не имели под собой серьезной почвы.

«Я сказал это в рамках шутки, но мои слова произвели очень много шума. Все хотят подлить масла в огонь, поэтому надо кое-что уточнить. Для меня в этом заявлении не было ничего необычного, однако я даже получил несколько смертельных угроз в социальных сетях. Единственное, за что я могу упрекнуть Роналду — победа в турнире, который проходил на моей родине. В остальном, у меня нет ничего против него. Мои дети сейчас в таком возрасте, что обожают Роналду, Месси и Неймара. Ничего удивительного, ведь это лучшие игроки мира. Не вижу смысла запрещать им это», — заявил футболист.

Напомним, в финале Евро-2016 Роналду был вынужден покинуть поле в первом тайме из-за повреждения, полученного в столкновении с Пайетом.