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Червиченко: «В Турции «Краснодар» ждет ад»

18 декабря 2016, 19:02
4

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о сопернике «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, на данной стадии «быки» встретятся с «Фенербахче».

– Турки – всегда неприятный соперник. К сожалению, ответный матч краснодарцы проведут в гостях, и это будет иметь большое значение. В Турции наша команда в аду окажется. Поэтому шансы «Краснодара» на проход я бы оценил в 30-40 процентов.

– Нестабильные политические отношения между Турцией и Россией могут наложить какой-то отпечаток на эти матчи?

– Был известный кризис, но сейчас ситуация стала выпрямляться. Отношения вошли в такую стадию, когда все друг друга стремятся не обидеть. Что будет на трибунах, мы не знаем – дураки есть и с той, и с другой стороны. Но, думаю, в Турции захотят провести этот матч максимально комфортно, да и в Краснодаре эксцессов быть не должно.

Добавим, что встречи между «Краснодаром» и «Фенербахче» пройдут 16 и 23 февраля.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Фенербахче Краснодар Червиченко Андрей
Комментарии (4)
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Жека-Юг
1482078695
Барса то же сильный соперник, но Ростов молодцы!!!
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x-x-x-x-x
1482089168
надо быть вежливым а не гнилым
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JUVIO
1482096652
Матч будет жарким
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bolela_16
1482127677
Шалимов, от тебя зависит настрой команды...
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