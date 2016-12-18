Червиченко: «В Турции «Краснодар» ждет ад»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о сопернике «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, на данной стадии «быки» встретятся с «Фенербахче».

– Турки – всегда неприятный соперник. К сожалению, ответный матч краснодарцы проведут в гостях, и это будет иметь большое значение. В Турции наша команда в аду окажется. Поэтому шансы «Краснодара» на проход я бы оценил в 30-40 процентов.

– Нестабильные политические отношения между Турцией и Россией могут наложить какой-то отпечаток на эти матчи?

– Был известный кризис, но сейчас ситуация стала выпрямляться. Отношения вошли в такую стадию, когда все друг друга стремятся не обидеть. Что будет на трибунах, мы не знаем – дураки есть и с той, и с другой стороны. Но, думаю, в Турции захотят провести этот матч максимально комфортно, да и в Краснодаре эксцессов быть не должно.

Добавим, что встречи между «Краснодаром» и «Фенербахче» пройдут 16 и 23 февраля.