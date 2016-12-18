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    Ловчев: «Луис Адриано не такой актуальный вариант для «Зенита», а вот «Спартаку» он бы не помешал»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном продолжении карьеры в России нападающего «Милана» Луиса Адриано. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах бразильского форварда заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

    «До этого новости были про Льяича, теперь про Луиса Адриано… Неудивительно, что с итальянским тренером «Спартак» обращает внимание именно на рынок этой страны. А вариант с Адриано хорош тем, что он играл за «Шахтер» на Украине, так что понимает и что такое российский чемпионат.

    Адриано – это хороший игрок. У Луческу он качественно выполнял свою задачу. И если будет вариант со «Спартаком» и «Зенитом», он может вновь уйти к Луческу, к тренеру, которого знает.

    Правда, вариант с «Зенитом» кажется не таким актуальным, все-таки у Питера есть выбор в атаке. А вот для «Спартака» такой нападающий очень бы не помешал», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.12.2016 18:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 декабря 2016, 21:33

      А потом Ловчев сам же будет из него Буратино делать и говорить зачем такого возрастного и деревянного игрока в Спартак взяли.

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > RedWhiteFans2 18 декабря 2016, 22:20

      Ну он не траоре!Он не дерево!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 декабря 2016, 20:06

      И вы что готовы деревянного на него поменять?????

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 декабря 2016, 18:37

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      А вы расскажите ему свою Великую Историю.

      -4
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      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 > cпартач 1922 18 декабря 2016, 18:47

      ты красава

      3
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > cпартач 1922 18 декабря 2016, 18:53

      плохому танцору... А в ЛЕ слетели на квалификации, 0,5 очков в копилку РФПЛ... Не помогла история?

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > cпартач 1922 18 декабря 2016, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На счет купленных матчей. Да, Зенит, наверное, покупал конечно матчи. Но и Спартак в свои золотые годы тоже ,вроде как (по слухам) не стеснялся на подкуп. Так что в этом ваши клубы запятнаны. Хотя нет наверное клуба, который в договорняках не участвовал

      -4
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > cпартач 1922 18 декабря 2016, 20:16

      Исходя из твоей логики у команды Спартак Москва уже лет 10 в тренерах одни дебилы.

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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Zeff 18 декабря 2016, 21:08

      а у вас какая история ? 100 лет в пердиве . а потом вы стали фк газпром

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      Рейтинг: +300

      Zeff > cпартач 1922 18 декабря 2016, 21:49

      Даже в 201213 - 5:0 и 4:2

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Marqello 18 декабря 2016, 22:43

      Почти правильно говоришь. Только забываешь, что быть можно по-разному. "Зенит" десятилетиями был в заднице, хоть и высшего дивизиона. Уровень Кубка УЕФА упал низко к моменту его завоевания питерцами. Да и чемпионство при неограниченном фактически финансировании "Газпрома" вы берете раз в три года.

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Супермачо 19 декабря 2016, 08:03

      А у Лукойла возможностей меньше? Зенит только за Халка отвалил немеренно (при чем не прогадали) и Витселя (на мой взгляд переплатили). Остальные все трансферы были адекватные их амбициям. Спартак мало тратит? За Фернандо 12 лямов отвалили, за Промеса 10. Спартак 2 раза подряд в Еврокубках опозорил страну, то от АЕКа слетали, то от Сент-Галена. Ростов даже при своих проблемах показал характер и достойно выступили. Эту историю можешь засунуть куда поглубже. У Торпедо тоже история была и что? А на счет ослабленной Лиги Европы. Ну тогда Спартак ваще днище нереальное, раз даже в ослабленной лиге слетают )))) Да вам только мечтать и завидовать можно Зени и ЦСКА вот и все. И как не крути, именно Зенит купил халка за 60, а продал за 56 лямов!!! А сколько Халк пользы принес? А Спартак за всю историю только одну продажу сделал - это Пава в Тоттенхэм. Остальные трансферы все убыточные были. Если уж про трансферную политику говорить, то лучше ЦСКА никого нет в РФПЛ, только они за копейки покупают хороших игроков, а потом еще и продают их дороже, например Жо (24 млн в мансити), Жирков (21 млн в челси), Муса (19 лямов в лестер) и другие. В Спартак покупает за 12, продает за 2 или вообще бесплатно отдает потом. Так что все твои бредовые доводы про слабую ЛЕ, про финансовую мощь Зенит и т.д. - это отговорки для слабых. Спартак сейчас идет на первом месте только потому, что у ЦСКА спад жуткий, Локо в ..опе, а Зенит на 3 фронта лупит (ЛЕ, Кубок, РФПЛ), а спартак только в РФПЛ, т.е. в ЛЕ как обычно обкакались, а в кубке вылетели специально.

      2
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      Рейтинг: +411

      Боцман52 > Max Urbanov 21 декабря 2016, 14:51

      Это за какой кубок Зенит борется?

      0
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