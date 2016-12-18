Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Червиченко: «Проблема Траоре в том, что у него слишком разговорчивый агент»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, слишком часто комментирует игру и жизнь своего клиента. Напомним, ранее представитель игрока заявил, что форвард покинет стан московского клуба и перейдет в одну из европейских команд.

    «Траоре в ЦСКА что-то забивал, какие-то матчи с ним команда выигрывала. А чтобы оценить его полезность, нужно знать, сколько он армейцам стоил. Но проблема-то Ласина в том, что у него слишком разговорчивый агент. Я не знаю ни одного другого агента в нашем чемпионате, который бы столько комментировал игру и жизнь своих подопечных. Только Селюк этим занимается. Это не очень нравится хозяевам клубов и не добавляет имиджа игрокам, которых он представляет», – сказал Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2016 17:24
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 декабря 2016, 09:23

      Селюк не слишком разговорчивый агент, а слишком навязчивый агент.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 декабря 2016, 20:08

      Да вы два сапога пара.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 18 декабря 2016, 19:52

      Червиченко сказал, что Селюк слишком болтлив. Завтра Бубнов что-то скажет про Червиченко, а потом Мостовой про Бубнова. Вот так они и найдут друг друга

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Зиля 18 декабря 2016, 19:30

      Эти парни (Селюк и Червиченко) друг друга стоят....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 18 декабря 2016, 18:34

      Если-бы у Селюка был короче язык,у Траоре станут быстрее ноги? Он станет техничнее,будет больше забивать!? ПИЗДЁШЬ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      Lesha VV 18 декабря 2016, 17:53

      В точку)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 декабря 2016, 17:48

      Ну языком он действительно много мелит. Пытается хоть куда-нибудь пропихнуть Траоре. Нападающий ни какой

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 