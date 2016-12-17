Галлиани заявил, что Бакка не продается

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал вероятность ухода нападающего команды Карлоса Бакки, а также поделился мнением о перспективах хорватского полузащитника Марио Пашалича.

Бакка не продается. Повторюсь, он абсолютно точно никуда не уйдет. Пашалич? Он хорошо проявил себя на молодежном уровне, но травмы остановили его прогресс. Но я уверен, что он сможет вернуться к былым кондициям. В Хорватии Пашалича ставят на один уровень с Модричем, являющегося одним из сильнейших полузащитников мира. У нас есть опция выкупить Пашалича у «Челси», посмотрим, как все сложится следующим летом», – сказал функционер.