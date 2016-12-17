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  • Червиченко считает, что «Зенит» может вылететь на стадии 1/16 Лиги Европы

Червиченко считает, что «Зенит» может вылететь на стадии 1/16 Лиги Европы

17 декабря 2016, 18:59
7

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» может испытать огромные проблемы в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». По его мнению, питерцы вполне могут остаться за бортом турнира после этой стадии. Напомним, что брюссельский клуб в августе был соперником «Ростова» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и уступил донскому клубу по сумме двух встреч (2:2, 0:2).

«Я когда услышал о паре «Зенит» – «Андерлехт», у меня такая мысль в голове проскочила, что питерцы не пройдут бельгийцев, а после этого больше всех будет смеяться «Ростов», который из игроков «Андерлехта» петрушек сделал.

Почему «Зенит» ждут проблемы? Мне кажется, команда Луческу к тому моменту еще не сможет выйти из того вареного состояния, в котором она пребывала всю первую половину сезона», – сказал Червиченко.

Первый поединок состоится в Брюсселе 16 февраля. В Санкт-Петербурге команды сыграют 23 февраля.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Зенит Андерлехт Червиченко Андрей
Комментарии (7)
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acer2003
1481991743
задолбали эксперты-прогнозисты ((((
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dyema
1481994030
Наверно нанюхался чего-то и бред несёт не подумавши.............
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polt
1481995095
Ф что, Зенит со своими вшивыми амбициями запросто влететь может.
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filosof sparty
1481996343
Абы да кабы… Когда уже у этого недоноска грибы вырастут?
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nemolod
1481996716
Любая команда может вылететь,если она не подготовится должным образом к этим матчам! Андерлехт-крепкая команда и ростовскому клубу она уступила как раз именно из-за этого!
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subbotaspartak
1481997037
Я не понимаю, Кто его вообще в эфир пускает.
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somn
1485424580
"Варёный Зенит", между прочим, на втором месте.
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