Червиченко считает, что «Зенит» может вылететь на стадии 1/16 Лиги Европы

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Зенит» может испытать огромные проблемы в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». По его мнению, питерцы вполне могут остаться за бортом турнира после этой стадии. Напомним, что брюссельский клуб в августе был соперником «Ростова» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и уступил донскому клубу по сумме двух встреч (2:2, 0:2).

«Я когда услышал о паре «Зенит» – «Андерлехт», у меня такая мысль в голове проскочила, что питерцы не пройдут бельгийцев, а после этого больше всех будет смеяться «Ростов», который из игроков «Андерлехта» петрушек сделал.

Почему «Зенит» ждут проблемы? Мне кажется, команда Луческу к тому моменту еще не сможет выйти из того вареного состояния, в котором она пребывала всю первую половину сезона», – сказал Червиченко.

Первый поединок состоится в Брюсселе 16 февраля. В Санкт-Петербурге команды сыграют 23 февраля.