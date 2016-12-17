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    Хохлов: «Думал, первое место «Спартака» – явление временное. Оказалось, что все серьезно»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов отметил, что удивлен лидерству «Спартака» в текущем сезоне. При этом специалист считает необходимым укрепить состав команды.

    «Честно могу сказать: такой прыти от красно-белых не ожидал. Думал, что первое место «Спартака» – явление временное. До какого-то тура был готов спорить, что спартаковские победы – дело случая. Оказалось, что все не так, все серьезно. Если прямо говорить, то «Спартак» лидирует по делу. Его стабильная игра, дерзость – откровение для меня

    Каррера не раз говорил, что ему и команде нужны новые люди, требуется усиление. Если мы говорим «надо усилить состав», значит в нем есть слабые места», – заявил Хохлов.

    Источник: Спортфакт

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    17.12.2016 10:43
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 декабря 2016, 15:12

      Думаю что это удивление для многих-но какое же оно приятное.

      -1
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 17 декабря 2016, 14:59

      хохлов ,в общем-то по делу говорит....усилятся если зимой и Каррера подготовит правильно команду к весне... уверенность есть,что СПАРТАК не отпустит хватку...игра с КС не показатель-там все были убитые какие-то...зима,декабрь-со всеми случается...не факт,что Реал тогда выиграл бы в Самаре...))

      -1
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > Михаил_Боярский 18 декабря 2016, 11:20

      думаю,селекционная служба поработает-шевелятся ведь!адриану,дзадза,тилеманс всплывают в новостях...не обязательно фалькао-Зе Луиш неплохо играл до травмы-пусть не хуже найдут хотя бы...)))

      0
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > Михаил_Боярский 18 декабря 2016, 12:04

      сейчас ощущение такое-просматривают всех возможых оптом-после праздников,на трезвую голову,будет конкретика....))

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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > Михаил_Боярский 18 декабря 2016, 12:45

      только,если уйдут все желающие:Ромуло,Мельгарехо,Бокетти,Попов-то наиграть костяк будет сложно...

      0
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 17 декабря 2016, 14:00

      Спартаку уже пора что-то показать, а то одно название "Спартак чемпион". Удачи команда

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 17 декабря 2016, 12:59

      Предлагаю досрочно объявить "Спартак" чемпионом! Хохлов - величайший из провидцев, Ванга в брюках!

      -2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 декабря 2016, 12:29

      Удивились многие. Всё и правда пока по делу. Но это пока играть ещё много. Трансферное окно длинное, так что не только на поле, но и в этой борьбе многое решится. Пока Зенит впереди, но все затаились. Рубин явно что-то замышляет, так как шансы на Европу у них таки есть. Что в голове у Рамзана не знает сейчас даже он сам. Так что посмотрим кто как усилится или ослабнет, как новички впишутся и как это в итоге на результат повлияет. Если Спартак возьмёт в основу максимум 3 игроков, а остальных для расширения скамейки то такой ход может продолжить.

      -1
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      Рейтинг: +26

      MAE 17 декабря 2016, 11:53

      30 тур все покажет

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 17 декабря 2016, 11:39

      вся борьба впереди

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 декабря 2016, 11:15

      пятьдесят оттенков красно-белого..
      и только..
      рано ещё.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 декабря 2016, 11:12

      Пока итальянский стиль отлично работает.Как быстро все забыли про спартаковский!А столько лет кричали об этом.Результат решает всё.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Gullit 76 17 декабря 2016, 12:01

      Погодь, погодь, более половины голов комбинационные. Контроль мяча тоже на высоте. Забегания-стеночки также присутствуют. Чем мы можем быть не довольны!??? Раз защита стала меньше пропускать, то футбол перестал быть спартаковским?) Каррера добавил футболу практичности. Да после ведения в счете стали больше уделять внимания обороне, и что?

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > filosof sparty 17 декабря 2016, 12:18

      Спартак никогда не останавливался при счёте 1:0,а продолжал играть дальше - а продолжал играть дальше.Это и была Спартаковская игра.А стеночки и в китае применяют.Стали меньше пропускать потому что в другой футбол играют(как ты говоришь, практичный )- это другой Спартак.

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