АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Бромвич» благодаря дублю Ибрагимовича

В матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях добился победы над «Вест Бромвичем» – 2:0. Дублем в составе победителей отметился Златан Ибрагимович.

После данного успеха «красные дьяволы» набрали 30 очков, однако остались на шестом месте в турнирной таблице. «Вест Бромвич» располагается на одну позицию ниже, имея в активе 23 балла.

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Вест Бромвич – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ибрагимович, 5; 0:2 – Ибрагимович, 56.

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