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  • Эрнани: «Луческу принимал участие в моем переходе, мы давно с ним поддерживаем контакт»

Эрнани: «Луческу принимал участие в моем переходе, мы давно с ним поддерживаем контакт»

16 декабря 2016, 13:33
8

Новичок «Зенита» Эрнани поделился эмоциями после подписания контракта с петербургским клубом. По словам футболиста, главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу принимал непосредственное участие в его переходе.

«Перейти в такой клуб — это была моя мечта, и сейчас она осуществилась. Теперь моя главная задача проделать хорошую работу и помочь моим новым партнерам по команде. Луческу, конечно, принимал участие в моем переходе, мы давно с ним поддерживаем контакт. Знаю, что он следил за моей игрой. Сейчас, повторюсь, я надеюсь начать как можно быстрее помогать тренеру и новой команде.

В этом году я хорошо себя проявил в «Атлетико Паранаэнсе», забив достаточно много голов. Особенно мне удаются удары с дальних дистанций.

Мы один раз играли против Жулиано в Бразилии, когда он выступал за «Гремио». Лично мы не знакомы. Но я знаю, что Жулиано родом из города, где я сейчас играл, — Куритибы. Думаю, когда мы познакомимся, я смогу многое от него узнать про «Зенит» и Санкт-Петербург.

Под каким номером хочу играть, учитывая, что 23-й занят? Пока не знаю, так как не в курсе, какие номера в «Зените» свободны. Но мне хотелось бы взять 16-й.

В условиях холода мне никогда не приходилось жить, хотя пару раз играть при низкой температуре мне довелось. В любом случае мне нужно будет адаптироваться в том числе и к климатическим условиям, чтобы быстрее начать помогать «Зениту», — рассказал Эрнани.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (8)
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xColaz
1481885030
Молодец Старайся теперь хорошо)
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витёчек
1481886652
фигово о него с мечтой
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forward33
1481887834
Понятно, что трансферы бразильцев инициатива Луческу, он отлично знает это рынок))
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Dimon013
1481891516
Удачи!
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ЖОРРО
1481898114
Очень надеюсь что он станет хорошим усилением!Удачи!!!!!!
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spaike
1481898418
Удачи. Надеюсь заиграешь.
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Mr_Murder
1481903793
"Мистер" умеет работать с молодыми бразильцами.Удачи Эрнани в новой стране!
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