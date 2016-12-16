Эрнани: «Луческу принимал участие в моем переходе, мы давно с ним поддерживаем контакт»

Новичок «Зенита» Эрнани поделился эмоциями после подписания контракта с петербургским клубом. По словам футболиста, главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу принимал непосредственное участие в его переходе.

«Перейти в такой клуб — это была моя мечта, и сейчас она осуществилась. Теперь моя главная задача проделать хорошую работу и помочь моим новым партнерам по команде. Луческу, конечно, принимал участие в моем переходе, мы давно с ним поддерживаем контакт. Знаю, что он следил за моей игрой. Сейчас, повторюсь, я надеюсь начать как можно быстрее помогать тренеру и новой команде.

В этом году я хорошо себя проявил в «Атлетико Паранаэнсе», забив достаточно много голов. Особенно мне удаются удары с дальних дистанций.

Мы один раз играли против Жулиано в Бразилии, когда он выступал за «Гремио». Лично мы не знакомы. Но я знаю, что Жулиано родом из города, где я сейчас играл, — Куритибы. Думаю, когда мы познакомимся, я смогу многое от него узнать про «Зенит» и Санкт-Петербург.

Под каким номером хочу играть, учитывая, что 23-й занят? Пока не знаю, так как не в курсе, какие номера в «Зените» свободны. Но мне хотелось бы взять 16-й.

В условиях холода мне никогда не приходилось жить, хотя пару раз играть при низкой температуре мне довелось. В любом случае мне нужно будет адаптироваться в том числе и к климатическим условиям, чтобы быстрее начать помогать «Зениту», — рассказал Эрнани.