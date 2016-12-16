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    Селюк: «Траоре хотел играть вместе с ЦСКА в Лиге чемпионов»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева относительно того, что в клубе ждали большего от Ласина Траоре.

    «Его просто неправильно интерпретировали. Уверен, он не имел этого в виду. Если бы Бабаев так реально высказался, у него бы были проблемы с Гинером. Потому что после таких слов, при разрыве контракта, ЦСКА вынужден бы был заплатить всю сумму до его окончания. То есть Бабаев ударил бы по бюджету своего же клуба. Не думаю, что он настолько глуп.

    Наоборот, я специально веду переговоры с клубом, покупающим Траоре, чтобы они закрыли эту сумму, заплатили за ЦСКА. Кстати, Ласина переходит в ту самую команду, от предложения которой отказался до переезда в Москву. А все потому что он хотел играть вместе с ЦСКА в Лиге чемпионов.

    Да, к Траоре серьезный интерес в Европе, и не только в ней. В 2015 году Дан Петреску, работая в китайском «Цзянсу Сайнти», сразу сказал руководству: «Купите мне Траоре. Он станет лучшим бомбардиром чемпионата». Видите, как Дан ценит Ласина. Просто сам Траоре не хочет переезжать в Китай. У него есть амбиции играть, здорово играть в классном европейском клубе», – рассказал Селюк.

    В текущем сезоне Траоре провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами, заработал одно предупреждение. В Лиге чемпионов он шесть раз выходил на поле, записав гол и результативную передачу на свой счет.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.12.2016 11:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8

      500/\500 10 февраля 2017, 20:50

      у ЦСКА гора упал с плеч.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 16 декабря 2016, 15:35

      хотел..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2113

      prtcs 16 декабря 2016, 14:45

      Большому кораблю, дальнего плавания.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      витёчек 16 декабря 2016, 14:14

      а чёш не играл?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 декабря 2016, 12:46

      В России реклама Л. Траоре со стороны его агента не требуется. Поэтому молча
      собирайте чемоданчик и домой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      mig28 16 декабря 2016, 12:22

      Если бы бегал, забивал...то, возможно, играл бы в ЛЧ! Ну или на край в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +20

      Li_KiM_JuuS 16 декабря 2016, 11:34

      Грамотно этот лесоруб продаёт свои брёвна.

      3
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