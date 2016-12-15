Новосельцев: «Луческу добавил «Зениту» индивидуальности»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал об особенностях тренировочного процесса в команде. Как отметил футболист, главный тренер питерцев Мирча Луческу старается делать упор на развитие индивидуальных навыков игроков.

«Луческу добавил «Зениту» индивидуальности. Игроки больше занимаются собой, мы много играем один в один на тренировках, это помогает развивать личные качества. Тренировочный процесс очень интенсивный, мало пауз. Привыкаешь к этому ритму, втягиваешься, потом в игре становится легче. Луческу практикует игровые упражнения на выход из обороны в атаку с применением сложных технических элементов. Все через пас, часто наигрываются спонтанные взаимодействия. В общем, креативный подход», – заявил Новосельцев.