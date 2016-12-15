Роналду и Бензема – в основе «Реала» на матч с «Америкой»

Тренерский штаб «Реала» огласил стартовый состав на матч с «Америкой» в рамках полуфинала клубного чемпионата мира. С первых минут на поле появятся Криштиану Роналду и Карим Бензема.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Лукас Васкес, Роналду, Бензема.

Запасные: Касилья, Пепе, Серхио Рамос, Рубен Яньес, Хамес Родригес, Коэнтрау, Ковачич, Мариано, Асенсио, Мората, Иско, Данило.

Сама встреча начнется в 13:30 по московскому времени и пройдет в японском городе Иокогама.