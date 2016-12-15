Муса не планирует возвращаться в ЦСКА

Нападающий английского «Лестера» Ахмед Муса не собирается возвращаться московский ЦСКА, за который он выступал ранее.

Как сообщает источник, футболист намерен остаться в своем нынешнем клубе.

«Информация о возвращении Мусы в ЦСКА – это лишь слухи. Мы не ведем переговоров ни с какими клубами, в том числе и с ЦСКА. Ахмед намерен остаться в «Лестере» и продолжать бороться за место в основном составе. Он хочет доказать свою необходимость команде и прогрессировать вместе с ней», – сказал представитель футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Муса может вернуться в команду на правах аренды.

В ЦСКА Муса играл с января 2012 года по июль 2016 года.