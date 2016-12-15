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Муса не планирует возвращаться в ЦСКА

15 декабря 2016, 10:44
10

Нападающий английского «Лестера» Ахмед Муса не собирается возвращаться московский ЦСКА, за который он выступал ранее.

Как сообщает источник, футболист намерен остаться в своем нынешнем клубе.

«Информация о возвращении Мусы в ЦСКА – это лишь слухи. Мы не ведем переговоров ни с какими клубами, в том числе и с ЦСКА. Ахмед намерен остаться в «Лестере» и продолжать бороться за место в основном составе. Он хочет доказать свою необходимость команде и прогрессировать вместе с ней», – сказал представитель футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Муса может вернуться в команду на правах аренды.

В ЦСКА Муса играл с января 2012 года по июль 2016 года.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (10)
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TY13R
1481788095
и правильно делает)))
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iuda
1481788467
зачем возвращаться в такой кризисный клуб
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vovan55
1481789020
не для того уходил...
Ответить
Томь вперёд
1481792264
Правильно! Не хочет делать шаг назад, не для этого уходил.
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TERIA-76
1481794226
Главное чтобы не постигла судьба Ниассе)))
Ответить
MichelWB
1481795054
"Муса планирует возвращаться в ЦСКА, просто он еще об этом не знает. Как и я" - Сказал представитель футболиста.
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alexis02lion
1481800707
Правильно. А смысл. Только отсутствие конкуренции, так это не стимул. Для прогресса нужно бороться за место. Тем более с учётом положения Лестера шансы он точно получать будет, особенно в боксиндэй.
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тётя ASYA
1481802087
никакими коврижками его теперь не заманишь
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vladimir-7
1481802438
Чего обсуждать домыслы журналистов, им бы, что нибудь написать, чтобы деньги заплатили. Вот когда клуб напишет, что подал предложение на приобретение того или иного футболиста, тогда и можно будет обсуждать это.
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dedruz
1481807979
теперь только мотаться по европейским лигам...другого пути нет, если думает, что может играть..
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