«Спартак» и «Атлетико» претендуют на форварда «Гремио» Луана

Нападающий «Гремио» Луан может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. Как сообщает Zero Hora, футболистом активно интересуются «Спартак» и «Атлетико», которые готовы заплатить за бразильца 22,5 миллиона евро.

Интересно, что в «Гремио» не хотят продавать своего футболиста за такую сумму.

Минувшим летом Луан стал победителем Олимпиады в составе сборной Бразилии.

В 25-ти матчах прошедшего чемпионата Бразилии он забил шесть голов и сделал две результативные передачи.