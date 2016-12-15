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  • «Спартак» и «Атлетико» претендуют на форварда «Гремио» Луана

«Спартак» и «Атлетико» претендуют на форварда «Гремио» Луана

15 декабря 2016, 10:23
18

Нападающий «Гремио» Луан может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. Как сообщает Zero Hora, футболистом активно интересуются «Спартак» и «Атлетико», которые готовы заплатить за бразильца 22,5 миллиона евро.

Интересно, что в «Гремио» не хотят продавать своего футболиста за такую сумму.

Минувшим летом Луан стал победителем Олимпиады в составе сборной Бразилии.

В 25-ти матчах прошедшего чемпионата Бразилии он забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Гремио Спартак Атлетико
Комментарии (18)
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Sergil
1481787468
25 матчей, 6 голов и 2 передачи; 22.5 миллиона Спартак как обычно за дерьмом охотится
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Daxa 09
1481791682
Очередная утка
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PNZ1985
1481792028
25 матчей 6 голов.. да здесь Смола заебенила 10 в 14!
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oyabun
1481792467
По нарезке очень хороший футболист. https://www.youtube.com/watch?v=HTij2TCf4n4 Но Федун никогда не заплатит такую сумму
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алекс88
1481794193
Спартак по-моему на всех претендует...читаешь про любого игрока и опааа....на него претендует спартак...но денег таких они в жизни не отдадут
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Опорник84
1481794726
Целых шесть голов и две результативные передачи! Вот за это отдать 22, 5 миллиона! Бред!
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dimon2602
1481797899
Мура какая то
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ivanthebest
1481798948
Если это правда, то в целом круто что Спартак борется, за таких мега перспективных игроков... Но, можно из той же оперы взять того же Габриэля из Интера в аренду или ещё кого... Плюс, бомбардо, если даёте ссылки на профили игроков, так хоть давайте на тех самых, а не тупо рандомных однофамильцев...
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alp
1481802568
Кого же он выберет? вот загадка!!
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hellkid
1481870367
дороговато
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