Мишуков: «Переход из «Урала» в «Пескару» — шаг вперед в моей карьере»

Нападающий «Урала» Богдан Мишуков, ранее подписавший контракт с «Пескарой», поделился своими впечатлениями. По словам 19-летнего россиянина, переход в итальянский клуб – новый вызов для него.

«Очень рад. Новый вызов для меня. Буду работать и доказывать. Безусловно, переход из «Урала» в «Пескару» — шаг вперед в моей карьере. Начало подготовки в составе новой команды запланировано на январь», — сказал Мишуков.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мишуков не провел ни одного матча. В предыдущем сезоне молодежного первенства России он забил один гол в 15 встречах.