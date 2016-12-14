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  • Игнатьев: «Переход в Семака «Уфу» – самое верное решение и для клуба, и для самого Сергея»

Игнатьев: «Переход в Семака «Уфу» – самое верное решение и для клуба, и для самого Сергея»

14 декабря 2016, 21:30
17

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что Сергей Семак может возглавить «Уфу». Ранее сообщалось, что он является одним из кандидатов на этот пост.

«Переход в «Уфу» – самое верное решение и для клуба, и для самого Сергея. Семак с его пониманием футбола, вкладом в эту игру не может оставаться вторым или третьим тренером. Ему пора пробовать себя в новом статусе. Правда, для «Уфы» приглашение специалиста без практики работы главным несет определенный риск. Видимо, они все просчитали и определили его возможности как тренера.

Сергей должен понимать, что может случиться всякое. Это дело непростое, но интересное. Но, считаю, у него получится. Опыт работы тренером в «Зените» и сборной России должен сказаться. К тому же Семак учился в группе для получения лицензии Pro. Он совсем недавно сдавал экзамены. А раз Семак был в группе, значит, сдал.

Достойная ли это замена Гончаренко? Да мы Виктора особо в работе не видели. Восторгаться им нет смысла. Он сам пришел на готовое место, там была команда, тренер высококвалифицированный. Гончаренко внедрился и не упустил бразды правления из рук», – сказал Игнатьев.

Напомним, предыдущий главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко недавно возглавил ЦСКА, где ранее работал помощником Леонида Слуцкого.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Игнатьев Борис Семак Сергей
Комментарии (17)
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nomer10
1481740687
Сергей много поработал со Спалетти и АВБ, и сам как никак один из опытных игроков России, всё получится))) Удачи)))
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Deadlord
1481740907
Переход в Семака ''Уфу''?Что у вас за сатанизм происходит?
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Егор Велунов
1481742152
Всегда радует приглашение своих тренеров, а риск с известным футболистом и дать ему шанс сразу на высоком уровне. интересен вдвойне. Удачи тренеру!
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Фан666
1481744837
"Уфа" перешла в Семака, похоже всем составом, бедный Сергей, как только вместились все внего
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dzhanavar
1481746010
Семак,один из уважаемых людей в футболе... Удачи тебе,Сергей.
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Gullit 76
1481746159
Хочется чтобы у умных футболистов всё в тренерском деле получилось.Ну не понимаю я как онопко ,слуцкий,черчесов могут как играть в атаке объяснить!Может только если во сне приснится.Ему и Тихонову удачи.
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Акамутo Хуевато
1481758343
Как говорил Филипп Филиппыч Преображенский-"Кто на ком стоял?Выражайтесь яснее. Кто в кого вошёл?Семак в УФУ,или Уфа в Семака???
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grroznyi85
1481761418
Он сам пришел на готовое место, там была команда, тренер высококвалифицированный. Это Перевертайло то высококвалифицированный тренер? Или Томаров? Господин Игнатьев не смешите мои тапочки.
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Ral13
1481772603
Гончаренко не пришёл на готовенькое, а создал команду! И кто-бы не сменил его, хотелось бы чтоб "Уфа" сохранила свои позиции как минимум. Да и надо чтоб тренеры работали подольше, а не менялись через пол года.(При удачном раскладе для команды).Удачи Уфе и хорошего тренера!!!
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iuda
1481788400
Раньше 6 очков уфа сливала цска, теперь будет сливать зениту
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