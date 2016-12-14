Игнатьев: «Переход в Семака «Уфу» – самое верное решение и для клуба, и для самого Сергея»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что Сергей Семак может возглавить «Уфу». Ранее сообщалось, что он является одним из кандидатов на этот пост.

«Переход в «Уфу» – самое верное решение и для клуба, и для самого Сергея. Семак с его пониманием футбола, вкладом в эту игру не может оставаться вторым или третьим тренером. Ему пора пробовать себя в новом статусе. Правда, для «Уфы» приглашение специалиста без практики работы главным несет определенный риск. Видимо, они все просчитали и определили его возможности как тренера.

Сергей должен понимать, что может случиться всякое. Это дело непростое, но интересное. Но, считаю, у него получится. Опыт работы тренером в «Зените» и сборной России должен сказаться. К тому же Семак учился в группе для получения лицензии Pro. Он совсем недавно сдавал экзамены. А раз Семак был в группе, значит, сдал.

Достойная ли это замена Гончаренко? Да мы Виктора особо в работе не видели. Восторгаться им нет смысла. Он сам пришел на готовое место, там была команда, тренер высококвалифицированный. Гончаренко внедрился и не упустил бразды правления из рук», – сказал Игнатьев.

Напомним, предыдущий главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко недавно возглавил ЦСКА, где ранее работал помощником Леонида Слуцкого.