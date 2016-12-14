В четверг «Зенит» подпишет Эрнани за 8 миллионов

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщил агент игрока Ролим Кармо.

«Стоимость трансфера оценивается в 8 миллионов евро, сегодня Эрнани уже был в Санкт-Петербурге, а завтра подпишет контракт с «Зенитом», – сказал Кармо.

Напомним, во вторник футболист прибыл в Россию на переговоры. Ранее сообщалось, что зарплата Эрнани в петербургском клубе составит 500 тысяч евро в год.

В нынешнем сезоне игрок провел за свой клуб 24 матча и забил четыре гола.