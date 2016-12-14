Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В четверг «Зенит» подпишет Эрнани за 8 миллионов

14 декабря 2016, 19:45
23

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщил агент игрока Ролим Кармо.

«Стоимость трансфера оценивается в 8 миллионов евро, сегодня Эрнани уже был в Санкт-Петербурге, а завтра подпишет контракт с «Зенитом», – сказал Кармо.

Напомним, во вторник футболист прибыл в Россию на переговоры. Ранее сообщалось, что зарплата Эрнани в петербургском клубе составит 500 тысяч евро в год.

В нынешнем сезоне игрок провел за свой клуб 24 матча и забил четыре гола.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Атлетико Паранаэнсе
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1481734655
Ну, чтож.....посмотрим на того, кто бьет сильнее Халка. Главное, чтобы в ворота попадал..............
Ответить
ПаХан638
1481735254
у Луческу нюх на талантливых бразильцев, будем надеяться что этот заиграет)
Ответить
Raxor
1481735424
ебааааа, топовый трансфер, ибо всего 500к в год, любое русское полено больше попросит
Ответить
shinnik
1481736172
лишь бы по латыни фамилию не скандировали...
Ответить
Тазит
1481738724
Хернани...
Ответить
Joko21
1481739346
8млн трансфер при з/п в 500 тысяч? По моему кто-то нам врет
Ответить
forward33
1481739507
Когда Луческу начинает интересоваться бразильцами, цена сразу возрастает вдвое.
Ответить
nomer10
1481740818
Как всегда он делает ставку на молодых, как Сер Алекс, результаты будут. Удачи)))
Ответить
oyabun
1481741018
Вот это я понимаю люди в Зените активно работают! Быстро подписали перспективного молодого полузащитника. Как говорится "Заказывали? Получите и распишитесь!". Не то что трансферная служба Спартака. Подписали совершенно не нужного в данное время вратаря, а в плане остро необходимых форварда и ЦЗ со всех сторон обломы.
Ответить
zra78
1481749557
Глянем что за фрукт
Ответить
Главные новости
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
22:58
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
15
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
2
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Все новости
Все новости
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
2
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
5
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
2
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+