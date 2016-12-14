Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рамос пропустит матч клубного ЧМ против «Америки»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от полуфинального матча клубного чемпионата мира против «Америки». По словам специалиста, тренерский штаб решил предоставить отдых защитнику команды Серхио Рамосу.

    «Рамос пропустит ближайшую игру. Мы заметили, что он немного устал. Посмотрим, появится ли он на поле в воскресенье. Но впереди у нас сложная игра. Я пока не знаю, кто будет владеть инициативой. Перед матчем шансы всегда равны. Мы не думаем о других вещах, не смотрим на другой полуфинальный матч. «Реал» хорошо изучил соперника. Нам не нужен месяц, чтобы понять, как играет «Америка». Нужно показать свой лучший футбол», – сказал Зидан.

    Матч состоится 15 декабря и начнется в 13:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Реал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2016 12:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 14 декабря 2016, 17:19

      да, забивать некому!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 14 декабря 2016, 15:40

      А кто тогда спасет Реала?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 