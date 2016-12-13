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    Ломбертс может покинуть «Зенит» до матчей плей-офф Лиги Европы

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в которой петербуржцам предстоит встретиться с «Андерлехтом». Игрок подчеркнул, что сине-бело-голубым придется нелегко в матчах с брюссельским клубом. Также бельгиец отметил, что пока не знает, останется ли он в команде до первых весенних игр.

    «Я уже четырежды играл против «Андерлехта», так что с каждой новой встречей эти матчи теряют для меня свою принципиальность. Рад, что удастся повидаться с друзьями и семьей, как это было в недавнем поединке с АЗ.

    Не берусь сказать, задержусь ли я в «Зените» до игр с «Андерлехтом», время все решит. Это будут первые игры после зимней паузы, поэтому, кто бы что не говорил, нам придется крайне непросто», – приводит слова Ломбертса HLN.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2016 18:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 14 декабря 2016, 08:47

      опять двадцать пять эти два бельгийца все никак не могут свалить ну один то точно летом уйдет, а вот этот только воду мутит

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 13 декабря 2016, 19:54

      Пора отпустить Николая. Давно уже просится поближе к дому. Да и не тот он уже, врядли дальше будет лучше)) Хотя абсолютно новая пара ЦЗ перед играми на вылет, это большая авантюра, не факт что Луческу в неё впишется, ему проще Колю до лета оставить

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 декабря 2016, 19:16

      Так то давно уже играет, но может и карьеру тут завершить

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 декабря 2016, 19:02

      А может и не покинуть.

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