Ломбертс может покинуть «Зенит» до матчей плей-офф Лиги Европы

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в которой петербуржцам предстоит встретиться с «Андерлехтом». Игрок подчеркнул, что сине-бело-голубым придется нелегко в матчах с брюссельским клубом. Также бельгиец отметил, что пока не знает, останется ли он в команде до первых весенних игр.

«Я уже четырежды играл против «Андерлехта», так что с каждой новой встречей эти матчи теряют для меня свою принципиальность. Рад, что удастся повидаться с друзьями и семьей, как это было в недавнем поединке с АЗ.

Не берусь сказать, задержусь ли я в «Зените» до игр с «Андерлехтом», время все решит. Это будут первые игры после зимней паузы, поэтому, кто бы что не говорил, нам придется крайне непросто», – приводит слова Ломбертса HLN.