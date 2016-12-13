Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стадион «Фишт» может принять финал Кубка России-2016/17

    Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко не исключил проведение финала текущего розыгрыша Кубка России на сочинском стадионе «Фишт», который недавно реконструировали к чемпионату мира-2018. Кроме того, он подтвердил, что 28 марта следующего года на арене в Сочи состоится товарищеский поединок сборной России.

    «28 марта сборная России сыграет в Сочи товарищескую игру. Есть еще два-три предложения, мы не исключаем, что сыграем здесь финал Кубка России. Сейчас только надо будет определить дату и согласовать ее с Международной федерацией футбола и утвердить», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2016 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 декабря 2016, 19:22

      Дату проведения определит жена Мудко, когда она захочет купаться в море.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 