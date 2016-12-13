Россия узнала своих соперников по отбору к Евро-2018 U17 и U19

В Ньоне прошла жеребьевка первого отборочного раунда чемпионатов Европы-2018 в возрастных категориях U17 и U19. Соперниками российской сборной из игроков 2001 года рождения по группе 4 стали Исландия, Финляндия и Фарерские острова. Встречи пройдут с 27 сентября по 3 октября в Финляндии. В основной турнир чемпионата Европы-2018 U17 выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, по итогам матчей с лидерами.

Сборная России U19 получила в оппоненты Грецию, Румынию и Гибралтар. Игры первого отборочного раунда состоятся 8-14 ноября следующего года в Греции. В элитном раунде квалификации, мини-турниры которого запланированы на весну 2018 года, примут участие 28 команд – обладатели первых двух мест каждой из 13-ти групп, а также сборные Испания и Португалия, которые пропускают первый отборочный этап согласно рейтингу УЕФА.