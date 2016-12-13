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Агент: «Приоритет для Дзагоева – только европейские чемпионаты»

13 декабря 2016, 13:31
4

Агент Антон Астафьев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры игрока. По его словам, приоритетной целью 26-летнего футболиста является выступление в одной из европейских лиг. При этом Астафьев подтвердил, что к россиянину действительно имеется интерес со стороны нескольких клубов АПЛ, включая «Эвертон».

«Эвертон» и еще несколько клубов английской Премьер-лиги действительно интересуются Дзагоевым. Еще прошлым летом у нас был разговор с ними, но, к сожалению, Алан получил травму прямо перед Eвро-2016. Сейчас мы вернулись снова к этому разговору и общаемся с представителями этих клубов.

Аланом интересуются различные клубы из разных стран. Был интерес со стороны топ-клуба из Китая, но Алан сразу сказал, что это не интересно, приоритет – только Европа. Думаю, в ближайшее время многое проясниться. На данный момент могу сказать точно – Алан готов давно выступать в Европе, и он на это заслужил своей игрой и колоссальным ежедневным трудом. А будет это «Эвертон», «Вест Хэм» или клуб из другого чемпионата, мы скоро узнаем», – сказал Астафьев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (4)
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Сергей Свояк
1481625405
Дзага хорош, спора нет. Но потянет ли АПЛ?
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ivanthebest
1481625759
Давай Дзага, надо ехать и становиться настоящим мужиком и футболистом, а не оставаться непонятным бесперспективным игогохой...)
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kara-mba
1481625970
Бабла хоть клуб срубит, а без него ЦСКА не пропадет.
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Jois91
1481636607
Хотелось бы увидеть Дзагу в Англии, классный игрок, но есть одно НО, есть склонность к травмам, а в Англии рубят не как в России...
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