Агент: «Приоритет для Дзагоева – только европейские чемпионаты»

Агент Антон Астафьев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры игрока. По его словам, приоритетной целью 26-летнего футболиста является выступление в одной из европейских лиг. При этом Астафьев подтвердил, что к россиянину действительно имеется интерес со стороны нескольких клубов АПЛ, включая «Эвертон».

«Эвертон» и еще несколько клубов английской Премьер-лиги действительно интересуются Дзагоевым. Еще прошлым летом у нас был разговор с ними, но, к сожалению, Алан получил травму прямо перед Eвро-2016. Сейчас мы вернулись снова к этому разговору и общаемся с представителями этих клубов.

Аланом интересуются различные клубы из разных стран. Был интерес со стороны топ-клуба из Китая, но Алан сразу сказал, что это не интересно, приоритет – только Европа. Думаю, в ближайшее время многое проясниться. На данный момент могу сказать точно – Алан готов давно выступать в Европе, и он на это заслужил своей игрой и колоссальным ежедневным трудом. А будет это «Эвертон», «Вест Хэм» или клуб из другого чемпионата, мы скоро узнаем», – сказал Астафьев.