Геркус: «Переход Траоре в «Локомотив»? Все может быть, но я об этом ничего не слышал»

Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию о том, что нападающий ЦСКА Ласина Траоре может подписать контракт с железнодорожниками. Напомним, что права на форварда принадлежат «Монако». В нынешнем сезоне РФПЛ ивуариец провел 14 матчей, забив пять голов.

– Илья Леонидович, появилась информация о том, что футболист ЦСКА Ласина Траоре в ближайшее время может перейти в «Локомотив». Так ли это на самом деле?

– Ой, я такого не слышал, спасибо, что сказали. Все может быть, конечно. Но я об этом ничего не знаю.