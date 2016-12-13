Селюк: «Сделаю так, что Траоре уйдет из ЦСКА в один из европейских клубов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, дал понять, что в ближайшее трансферное окно ивуарийский футболист покинет московский клуб.

Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил, что пребывание Траоре в ЦСКА «пошло во вред как Траоре, так и клубу». Права на форварда принадлежат «Монако».

«Дело в том, что когда некоторые руководители делают такие умные заявления, после этого они хотят, чтобы все правильно сложилось, и футболист ушел в хороший клуб, и другой клуб взял и платил заработную плату – это вообще, конечно… Пусть они заявляют, что хотят, но есть же контрактные обязательства. Но, я говорил и буду говорить, я же нормальный человек, и, по всей вероятности, сделаю так, что он перейдет в один из европейских клубов в ближайшее трансферное окно», – заявил Селюк.