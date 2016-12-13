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  • Селюк: «Сделаю так, что Траоре уйдет из ЦСКА в один из европейских клубов»

Селюк: «Сделаю так, что Траоре уйдет из ЦСКА в один из европейских клубов»

13 декабря 2016, 11:07
22

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, дал понять, что в ближайшее трансферное окно ивуарийский футболист покинет московский клуб.

Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил, что пребывание Траоре в ЦСКА «пошло во вред как Траоре, так и клубу». Права на форварда принадлежат «Монако».

«Дело в том, что когда некоторые руководители делают такие умные заявления, после этого они хотят, чтобы все правильно сложилось, и футболист ушел в хороший клуб, и другой клуб взял и платил заработную плату – это вообще, конечно… Пусть они заявляют, что хотят, но есть же контрактные обязательства. Но, я говорил и буду говорить, я же нормальный человек, и, по всей вероятности, сделаю так, что он перейдет в один из европейских клубов в ближайшее трансферное окно», – заявил Селюк.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина Бабаев Роман
Комментарии (22)
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Joko21
1481617294
Бревно он, что б Селюк не говорил. Не отрабатывает свою з/п
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prtcs
1481617795
Может в Прибалтийских странах и им подобных (карликовых государств) бесплатно возьмут.
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multiscan
1481618029
Кого следующим выберет для себя Селюк, чтобы облить его помоями?
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Mityai90
1481618064
Да за что он вообще зарплату получал? Пешком по полю ходил, даже прыгнуть за чем ему впадлу было, гнать ссаной метлой.
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cska-62
1481619351
Какое редкое единодушие у комментаторов. О Траоре я писал неоднократно и повторяться не буду. Но тут хотел бы отметить, что всё-таки следовало бы Бабаеву и Селюку посоветоваться с ВИКТОРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ГОНЧАРЕНКО! И от него плясать. Вдруг он придумал, как использовать Траоре не на месте классической "девятки", где ему делать действительно нечего!
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MichelWB
1481619942
Сделаю так, что Траоре уйдет из ЦСКА в один из европейских клубов, например Акжайык, или ПФК «Араз-Нахчыван», или Дордой (Бишкек).
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forward33
1481621330
чемпионат Польши или Латвии, тоже европейские. Возможно, там Селюк найдет новый клуб Траоре
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Boozman
1481625976
Агенты, что с них взять. Звездеть - это часть их работы
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Алеха32
1481626001
Не его команда просто. Ему надо на блюдце все подавать,а он только ногу ставить будет чтобы мяч в сетку летел.
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zagrizlik
1481663447
уж сделай одолжение.
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