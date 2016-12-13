Булыкин: «Андерлехт» – топ-клуб Бельгии, «Зениту» будет тяжело»

Бывший нападающий «Андерлехта» Дмитрий Булыкин рассказал о сильных сторонах бельгийского клуба. Напомним, что команда из Брюсселя сыграет с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы.

– В «Андерлехте» произошли серьезные изменения, клуб взял курс на омоложение. Думаю, за счет этого команда находится в лидерах бельгийского чемпионата – это их главная сила. Молодые игроки у них очень амбициозны и злы по-спортивному, поэтому могу сказать, что они будут играть до последнего.

Они выкладываются в каждом матче, многие из этих молодых игроков пытаются прорваться в топ-клубы Европы, и чтобы этого достичь, будут играть на максимально высоком уровне. Но у «Зенита» выше шансы на успех, так как опыта у петербургской команды больше. Плюс опытный тренер, который играл на таком уровне не раз.

– Какой футбол демонстрировал «Андерлехт», когда играли вы, и каков он сейчас?

– «Андерлехт» – это топ клуб Бельгии, который всегда играет в атакующий футбол, старается навязать свою игру сопернику. Еще отмечу, что в «Андерлехте» играют лучшие футболисты бельгийского чемпионата. Главный их козырь — это игра первым номером.

Они очень здорово играют дома, поскольку у них большая поддержка болельщиков, стадион заполнен, как правило, до отказа. В нашем случае предстоит матч европейского турнира, поэтому ожидаю аншлаг. Не могу сказать, что «Констант Ванден Сток» – огромная арена, но за этим стадионом большая история, и болельщики очень трепетно относятся к домашним играм. В этом смысле «Зениту» в первой игре будет тяжеловато, но у команды Луческу есть опыт, причем опыт матчей как раз с «Андерлехтом», и мы их обыгрывали.

Так что, конечно, будет тяжело, но сказать, что эта команда непроходимая – нельзя.