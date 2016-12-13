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    Слуцкий и ЦСКА проведут прощальный ужин на сборе в Испании

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился подробностями своего ухода из московского клуба. По словам российского специалиста, он был поражен тем, как его проводила армейская команда.

    «Много слов услышал от футболистов, с которыми раньше работал. От болельщиков. От незнакомых людей. Если честно, я просто поражен. Клуб сделал все. Если Сергей Николаевич Галицкий говорит: «Красивых расставаний не бывает» – то вот мое было как раз красивое! Все максимально корректно, позитивно и доброжелательно.

    Ресторана пока не было. Я приеду на сбор в Кампоамор, мы договорились. Потому что все случилось очень быстро. Вот там обязательно всей командой сходим и поужинаем. Пока я сказал ребятам «до свидания».

    Расскажу один полукомичный случай… Моя заключительная тренировка в ЦСКА. Уже все объявлено, какой-то груз рухнул с плеч. Улыбка на лице. Тут подходит Вася Березуцкий: «Леонид Викторович, вы могли бы так широко не улыбаться? Ощущение, что настолько рады уходу! Мы же не самые плохие футболисты, с которыми вы работали…». Это было настолько душевно, смешно и в тему» – заявил Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2016 09:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +215

      iuda 13 декабря 2016, 14:14

      А почему не в Монте-Карло (можно сказать по-традиции)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 13 декабря 2016, 11:59

      Всплывает сюжет,когда Васярик вылил Слуцкеру бутылку воды на голову.Видимо,так принято у некоторых.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 декабря 2016, 11:46

      Леонид Викторович, самое главное далеко от ЦСКА не "заплывай". И мы говорим
      не "прощай", а "до свидания". И Вы под "колпаком" у Е.Л. Гинера. Счастливого Вам
      отдыха!

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