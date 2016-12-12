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    Марез — лучший футболист Африки 2016 года

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез признан лучшим игроком Африки. Приз учрежден федерацией футбола континента совместно с изданием BBC.

    В прошлом сезоне 25-летний форвард завоевал золотую медаль английской Премьер-лиги в составе «лис», забив 17 голов за 37 матчей на турнире.

    В прошлом году данную награду получил нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, прервав четырехлетнюю победную серию полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре.

    Источник: BBC

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    12.12.2016 22:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 13 декабря 2016, 13:34

      Когда объявили эту новость, где то заплакал один Яя Туре...

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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 декабря 2016, 22:36

      Марез заслужил! Все-таки в прошлом сезоне он был хорош)))

      1
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