Мини-футбол. КПРФ и «Тюмень» забили на двоих 16 голов, «Сибиряк» упустил победу над «Прогрессом»

В матче 9-го тура Суперлиги КПРФ на родном паркете одержал победу над «Тюменью» – 10:6. Отметим высокую результативность команд: на двоих клубы забили 16 голов.

Из других результатов тура отметим упущенную победу «Сибиряка» над «Норильским Никелем» и результативную ничью «Дины» и «Динамо».

Чемпионат России. Суперлига. 9-й тур

КПРФ (Москва) – Тюмень – 10:6 (7:2)

Голы: 1:0 – Лин, 11; 2:0 – Адри, 12; 3:0 – Паулиньо, 12; 4:0 – Денисов, 13; 5:0 – Сомхишвили, 15; 5:1 – Батырев, 16; 6:1 – Бикбулатов, 20; 6:2 – Батырев, 22 (6м); 7:2 – Паулиньо, 24; 7:3 – Милованов, 38; 7:4 – Коцич, 44; 8:4 – Лин, 46; 8:5 – Антошкин, 46; 9:5 – Адри, 47; 9:6 – Лобков, 49; 10:6 – Казаков, 50.

Норильский Никель (Норильск) – Новая Генерация – 6:6 (1:2)

Голы: 0:1 – Гибадуллин, 13; 1:1 – Канивец, 16; 1:2 – Коданев, 17; 2:2 – Канивец, 22; 2:3 – Габидуллин, 30; 3:3 – Канивец, 32 (6м); 4:3 – Анисимов, 35; 5:3 – Куманькин, 35; 5:4 – Барсков, 36; 6:4 – Сытин, 38; 6:5 – Семикин, 46; 6:6 – Коданев, 47.

Прогресс (Глазов) – Сибиряк (Новосибирск) – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Разуванов, 14; 1:1 – Лео Сантана, 18; 1:2 – Плахов, 47; 1:3 – Сайотти, 47; 2:3 – Букин, 48; 3:3 – Райхель, 49.

Дина (Москва) – Динамо (Московская область) – 4:4 (3:3)

Голы: 0:1 – Сучилин, 11; 1:1 – Ниязов, 14; 1:2 – Фернандиньо, 21; 1:3 – Вилде, 22; 2:3 – Понкратов, 23; 3:3 – Эскердинья, 25 (6м); 4:3 – Кутузов, 49; 4:4 – Робиньо, 50.

Ухта – Синара (Екатеринбург) – 2:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Шистеров, 10 (6м); 1:1 – Филимонов, 16; 1:2 – Фахрутдинов, 26; 1:3 – Агапов, 29; 2:3 – Костюков, 49; 2:4 – Агапов, 50 (10м).