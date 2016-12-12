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    Игроки «Мордовии» попросили Мутко разобраться в вопросе невыплаты клубом долгов по зарплате

    Футболисты «Мордовии», как бывшие, так и нынешние, обратились в письме к главе республики Владимиру Волкову и вице-премьеру по спорту, туризму и молодежной политике Виталию Мутко. В своем обращении игроки просят вмешаться в ситуацию с невыплатой долгов по зарплате саранским клубом. По их словам, в последний раз они получали деньги в марте нынешнего года.

    Ранее авторы письма уже обратились в палату по разрешению споров РФС, органы лицензирования и трудовую инспекцию, но при этом, как говорят сами футболисты, со стороны «Мордовии» нет никакой реакции на штрафы и санкции от этих организаций.

    Отметим, что свои подписи под письмом поставили Далибор Стеванович, Милан Перендиа, Марко Ломич, Евгений Гапон, Антон Бобер, Владимир Рыков, Нукри Ревишвили, Илья Чебану, Павел Игнатович и другие.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2016 18:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 12 декабря 2016, 21:26

      Вы,вроде бы,на самый верх писали?

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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 декабря 2016, 18:44

      Сколько готовы откатить за решение вопроса?

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