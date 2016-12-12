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    «Реал» сыграет с «Наполи», «ПСЖ» – с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов

    Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Пары, которые сыграют в первом раунде плей-офф, выглядят следующим образом:

    «Манчестер Сити» (Англия) – «Монако» (Франция)

    «Реал» (Испания) – «Наполи» (Италия)

    «Бенфика» (Португалия) – «Боруссия» Д (Германия)

    «Бавария» (Германия) – «Арсенал» (Англия)

    «Порту» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)

    «Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания)

    «ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания)

    «Севилья» (Испания) – «Лестер» (Англия)

    Источник: УЕФА

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    12.12.2016 14:22
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +10

      Ridernik 15 декабря 2016, 19:44

      думаю в 1/4 мы увидим Ман. Сити, Реал, Дотмунд, Баварию, Порту, Байер, ПСЖ и Севилью

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      Рейтинг: +617

      nelez 13 декабря 2016, 00:06

      За последие 5 лет Арсен Венгер попал 1 раз в аварии и 4 раза в Баварии

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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 12 декабря 2016, 22:21

      И что там говорил Маур о невезении после игры с Арсеналом?

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 12 декабря 2016, 20:26

      Предполагаю: П2, П1, П2, П1, П2, П2, П2, П1, но что-то мне с прогнозами не везет (особенно, в последнее время).

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      Рейтинг: +10

      fc_congaz_9 12 декабря 2016, 18:38

      Будет искренне жаль Барселону или ПСЖ , Арсенал или Баварию, все эти клубы достойны 1/4 , все в равной степени, а Лестер и Севилья однозначно будут слабыми звеньями четвертьфинала, кто бы не прошел из дальше, но для того чтобы сказка "лис" продолжалась, пожелал бы им выйти в 1/4)))

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      Рейтинг: +826

      alex kidn > fc_congaz_9 12 декабря 2016, 20:38

      Лестер так и в полуфинал выйдет

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 декабря 2016, 18:25

      Арсеналу реально с жеребьёвкой невезёт. Даже первое место в группе не спасает от Баварии)))

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 декабря 2016, 18:10

      Псж барса интересная игра будет у обоих худший старт сезона

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      Рейтинг: +1381

      marslond > de bruyne 12 декабря 2016, 18:24

      Барса спокойно ПСЖ пройдёт.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 декабря 2016, 18:04

      Бедный Арсенал, бедный Арсен Венгер . . .

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Аристократ Олжик 12 декабря 2016, 18:08

      Бавария этот сезон не тот... арсенал другой...

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > de bruyne 13 декабря 2016, 13:14

      Ну до февраля еще далеко, плюс у Арсенала не будет Ивоби, так как его ждет кубок африканских наций . . . Нигерия фаворит, такой состав собран, Мозес - Микел - Ивоби - Ихеаначо - Игало - Муса . . . обязаны брать нацию . . . кубок вроде как 9 февраля кончается, плюс Ивоби на "отдых" потребуется еще две недели . . .
      Пусть Ивоби и не ключевой игрок Арсенала, но уже минус один, учитывая как много бывает травм у канониров . . . в любом случае им успехов в битве с мюнхенской машиной

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      Рейтинг: +367

      gigs84 12 декабря 2016, 18:04

      Да, было бы круто, если б Лестер Лигу выиграл.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 декабря 2016, 17:20

      У наших даже не смотря на позорные игры есть шанс обогнать Португалию с такой жеребьёвкой.Арсенал жалко.Надо Венгера после Баварии в Краснадар пригласить.

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