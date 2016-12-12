Венгер не видит явного фаворита в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится сегодня в Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени. Напомним, «канониры» стали победителями своей группы, таким образом им в соперники могут достаться занявшие вторые места «Бенфика», «Бавария», «Байер», «Манчестер Сити», «Реал», «Порту» или «Севилья».

«Не могу назвать ни одного явного фаворита на победу в турнире. Все команды имеют шанс – все зависит от везения. Мы проводим вторую игру дома, так что будем иметь психологическое преимущество», – сказал Венгер.