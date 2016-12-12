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    Срна входил в интересы «Реала»

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна еще в 2006 году мог попробовать свои силы в испанской Примере. Причем в его услугах был заинтересован мадридский «Реал». Стороны вели переговоры о возможном трансфере, но он был заблокирован главным тренером «Шахтера» Мирчей Луческу.

    Известно, что Срна входил в интересы и других грандов – «Челси», «Тоттенхэма» и «Баварии».

    Сейчас Срна является потенциальным новичком «Барселоны», в которую он может перебраться на правах свободного агента или в аренду.

    Источник: Mundodeportivo

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    12.12.2016 11:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 12 декабря 2016, 16:42

      Дедуля перетянет в Зенит.

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      Рейтинг: +103

      Серго24 12 декабря 2016, 12:06

      вы чо ему 34 какая нахрен БАРСЕЛОНА...

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > Серго24 12 декабря 2016, 12:45

      Я думаю года 2-3 он сможет попылить за горняков ещё и благополучно завершить карьеру с прощальным матчем и прочими почестями.В Барселоне же правый фланг(хотя естественно Дарио разноплановый игрок)отдан Роберто,Видалю,Гомешу,Суаресу Д..При всём уважении к Срна более чем периодические выходы со скамейки ему вряд ли светит.Хотя кто бы не мечтал одеть майку Барсы,большой клуб Срна своей карьерой заслужил,но слегка поздновато спохватился.

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      Рейтинг: +1059

      mig28 > Серго24 12 декабря 2016, 12:46

      Я бы сказал, какой нахрен Реал, Барселона и Бавария?!
      Он конечно хороший игрок, но староват уже..

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