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    В Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

    В понедельник, 12 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что на этой стадии встретятся победители групп с клубами, занявшими вторые места. Также на этой стадии представители одной страны будут разведены по разным парам.

    Победители групп: «Арсенал», «Лестер» (оба – Англия), «Атлетико», «Барселона» (оба – Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Ювентус», «Наполи» (оба – Италия), «Монако» (Франция).

    Вторые места: «Бенфика», «Порту» (оба – Португалия), «Бавария», «Байер» (оба – Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Реал», «Севилья» (оба – Испания).

    Старт жеребьевки запланирован на 14:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2016 07:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 12 декабря 2016, 14:22

      у ПСЖ получилась Барселона без вариантов, а почему они не могли играть с Лестером?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Masteralex 12 декабря 2016, 14:41

      ааа, понял, если бы ПСЖ попался Лестер, то осталось бы 2 испанские команды, а команды из одной страны играть не могут :)

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      Рейтинг: +57

      витёчек 12 декабря 2016, 10:22

      опять намечается арсенал-бавария
      ювентус-реал
      барса-мс

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