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    Покеттино: «Рад, что смогу пообщаться с Фергюсоном – лучшим тренером в истории футбола»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в преддверии матча 15-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» рассказал, как относится к бывшему наставнику «красных дьяволов» Алексу Фергюсону. По его словам, шотландский специалист является лучшим тренером за всю историю существования футбола.

    «Когда я был еще молодым и только начинал свою тренерскую карьеру, то Фергюсон был для меня вдохновением, эталоном. Рад, что у меня будет возможность пообщаться два часа с человеком, которого я считаю лучшим тренером в истории футбола», – сказал Покеттино.

    Источник: Manchester Evening News

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    11.12.2016 12:38
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