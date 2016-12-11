Миллер удовлетворен работой Луческу в «Зените». Зимой клуб купит как минимум двух игроков

Глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил удовлетворение работой главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу в первой части сезона РФПЛ. Миллер встретился с румынским специалистом 9 декабря.

«В ходе личной встречи Миллер выразил удовлетворение работой Луческу на посту тренера «Зенита». Также румынского специалиста заверили, что клуб постарается усилиться минимум двумя игроками в ходе зимнего трансферного окна», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» этим летом. По итогам первой части чемпионата России петербургский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Спартака» на пять очков.