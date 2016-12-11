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  • Миллер удовлетворен работой Луческу в «Зените». Зимой клуб купит как минимум двух игроков

Миллер удовлетворен работой Луческу в «Зените». Зимой клуб купит как минимум двух игроков

11 декабря 2016, 12:26
20

Глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил удовлетворение работой главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу в первой части сезона РФПЛ. Миллер встретился с румынским специалистом 9 декабря.

«В ходе личной встречи Миллер выразил удовлетворение работой Луческу на посту тренера «Зенита». Также румынского специалиста заверили, что клуб постарается усилиться минимум двумя игроками в ходе зимнего трансферного окна», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» этим летом. По итогам первой части чемпионата России петербургский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Спартака» на пять очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (20)
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Акамутo Хуевато
1481448673
А кто такой Миллер?Это та тварь мордатая,которая покупает для Зеньки судей из народных денег?
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Rtu
1481450448
Ублюдки Зеня заработал за прошлый год 58 с Халка,20 с Гарая и за ЛЧ 25 млн $ из них купили на 19 млн игроков !!!! Не считая всегда полный Петровский и продажи футболок в Бразилии и стран СНГ ) так что можем позволить кого угодно ) мыши завистливые )
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spartach n1
1481451070
Вот уроды
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Димон Алма-Ата
1481452132
Зенит это сила, здорово было бы если бы они в этом году ЛЕ выиграли, для этого у них всё есть.
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Вамфири
1481452359
ждем 2-х бразильцев))))
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Lucky man777
1481452408
купите 2х и Кокорина отдайте куда-нибудь,а то такой деревянный....
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Kollljan
1481452516
Понятно, что Зениту нужно усиливать защиту и вратаря. Посмотрим весной.
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Борис23
1481454627
Стопудово Смолова захотят купить.
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mgordeev
1481454662
Пока я тоже абсолютно доволен, как все складывается.
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Red-White Sakhalin
1481455703
Я тоже удовлетворен работой данного цигана..!!! Пусть и дальше так же играют..
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