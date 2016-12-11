Ибрагимович: «Из-за Лиги Европы у нас не так много времени на отдых»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что ему непривычно играть по четвергам. Напомним, что именно в этот день недели традиционно проводятся матчи Лиги Европы. По мнению шведа, такие игры негативно сказываются на выступлениях «красных дьяволов» в АПЛ.

«Из-за Лиги Европы у нас не так много времени на отдых. Эти матчи по четвергам просто убивают команду, особенно меня. Я лично не привык играть по четвергам. Так у нас на один день меньше для восстановления. Нужно сразу же возвращаться к работе и выходить на поле в воскресенье», – сказал он.