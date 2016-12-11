АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимает «Тоттенхэм» в центральном матче 15-го тура

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом». На данный момент «шпоры» опережают «МЮ» на шесть баллов, занимая пятую строчку в турнирной таблице. В свою очередь «красные дьяволы» расположились на шестом месте.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:15. Не пропустите!