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    Примера. «Реал» на последних минутах переиграл «Депортиво» благодаря голу Рамоса

    В рамках 15-го тура Примеры «Реал» на своем поле с минимальным счетом одолел «Депортиво». На гол Альваро Мораты на 50-й минуте матча гости ответили дублем Хоселу. На 84-й минуте матча точным ударом отметился Мариано Диас. Итоговой счет в компенсированное арбитром время установил Серхио Рамос.

    Стоит отметить, что мадридский клуб играл без Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема.

    Испания. Примера. 15-й тур

    Реал – Депортиво – 3:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мората, 50; 1:1 – Хоселу, 63; 1:2 – Хоселу, 65; 2:2 – Диас, 84; 3:2 – Рамос, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2016 00:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +43

      RGeroy 12 декабря 2016, 13:04

      Так они должны были побить клубный рекорд.

      0
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      Рейтинг: +30

      Texac777 11 декабря 2016, 07:24

      как всегда попаны попали

      0
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 11 декабря 2016, 07:19

      Рамос решает

      0
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      Рейтинг: +371

      ASG 11 декабря 2016, 01:18

      Рамос слишком жесткий

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 11 декабря 2016, 01:16

      Серёга спасает, как обычно)

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 11 декабря 2016, 01:07

      как всегда наверное из оффсайда, или на 15й добавленой минуте

      -2
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      Рейтинг: +617

      nelez > калач 11 декабря 2016, 09:17

      5 минут добавили а забили на 3-ем.
      А с оффсайда забил суарес ,после гола суареса осасуна открылся.РЕАЛ забил 3 чистых и блестящих голов.А РАМОС - нечего сказать этому парню, бог футбола,играет до финалного.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач > DeStar 11 декабря 2016, 15:21

      меня все не отпускает финал ЛЧ когда Рамос на 8й добавленой минуте из оффсайда клепнул катлетико

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      Рейтинг: +12

      Исмаил095 11 декабря 2016, 01:06

      Надо признать что Реал самая характерная футбольная команда из всех нам известных,а Рамос конечно без вопросов капитан с большой буквы.

      1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 11 декабря 2016, 01:00

      “Мадрид” Зизу побил исторический рекорд клуба, не проиграв уже в 35-ом матче подряд.

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      Рейтинг: +49

      melnicn 11 декабря 2016, 00:52

      Рамос как всегда, настоящий капитан с нр.93

      0
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      Рейтинг: +30

      ERTAI 11 декабря 2016, 00:52

      Poverte Barcuki pobolshe nervnichali ))))

      1
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