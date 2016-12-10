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    Фернандеш: «С каждым разом надежд на попадание в сборную Португалии все меньше»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной Португалии Мануэль Фернандеш выразил мнение, что имеет мало шансов на попадание в состав национальной команды. Отметим, что в нынешнем сезоне футболист провел за железнодорожников в РФПЛ семь матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    – Надежд на возвращение в сборную стало больше?

    – В тот момент, когда сменился тренер, пришел Фернанду Сантуш, подумал: «Вот он, мой шанс». Но вызова не последовало, так как прошлый сезон сложился для меня непросто, играл очень мало. Но до этого убедил себя, что возможность вернуться в сборную обязательно представится.

    – Есть ли эта надежда сейчас?

    – Честно говоря, с каждым разом ее все меньше. Если меня вызовут, буду доволен. Поеду с большим удовольствием. Но главная цель сейчас – помочь «Локомотиву». Тем более если в клубе все сложится здорово, появится возможность попасть в сборную.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.12.2016 18:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 11 декабря 2016, 06:03

      Самый техничный и полезный игрок Локомотива в данный момент. Почему он не играл при Черевченко, большой вопрос.

      1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 10 декабря 2016, 21:55

      Какие еще 2 передачи? Он только в матче с Томью сделал вроде 3 голевых

      0
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 10 декабря 2016, 20:27

      Продолжай в том же духе Мануэль

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 декабря 2016, 19:56

      С такой игрой вызов обязательно последует

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