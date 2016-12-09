УЕФА утвердил место проведения финала ЛЕ-2017/18 и новое время начала матчей ЛЧ

Финальный матч Лиги Европы сезона-2017/18 состоится в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Такое решение принял исполнительный комитет УЕФА.

Кроме того, организация приняла решение изменить стандартное время начала матчей Лиги чемпионов с сезона-2018/19. Игры этого турнира будут начинаться в 21:00 и 23:00 по московскому времени. Во время группового этапа две встречи игрового дня будут стартовать в 21:00, шесть – в 23:00.

Сообщается, что это сделано для того, чтобы болельщики могли посмотреть больше матчей.